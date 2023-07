Simon the Sorcerer Origins rinviato al 2024, trailer e dettagli sul prequel della serie

Simon the Sorcerer Origins ha un nuovo periodo d'uscita ed è ora previsto arrivare nel 2024, essendo stato dunque rinviato rispetto a quanto era stato annunciato in precedenza, ma ulteriori dettagli e un nuovo trailer di presentazione mostrano come il progetto sia andato avanti presso il team italiano di Smallthing Studios.

Leonardo Interactive ha annunciato che Simon the Sorcerer Origins uscirà nel 2024 su PC e console, proprio in corrispondenza dell'annunci anche della creazione del primo polo italiano del videogioco made in Italy, come abbiamo riportato nelle ore scorse.

In questa occasione, è stato rilasciato anche un teaser trailer su questa nuova avventura grafica che punta a mettere in scena un prequel dei capitoli usciti in precedenza.

L'idea alla base del progetto è di recuperare lo spirito dei rutilanti anni 90 videoludici, ovvero l'età dell'oro per le avventure grafiche e non solo. Simon the Sorcerer Origins vuole dunque riallacciarsi alla classica avventura 2D punta e clicca figlia delle menti creative di Simon e Mike Woodroffe, sviluppata da Adventure Soft e pubblicata in origine su PC nel 1993.

In occasione del 30° anniversario della saga, Leonardo Interactive ha dunque annunciato l'arrivo nel 2024 su tutte le piattaforme di Simon the Sorcerer Origins, un prequel Made in Italy firmato Smallthing Studios, una storia appassionante che racconta le avventure di un ragazzo indisciplinato e irriverente che viene proiettato in un mondo pieno di magia.