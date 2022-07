Simon the Sorcerer Origins: il ritorno della saga Punta e Clicca raccontato dal suo (nuovo) creatore

Era l'inizio degli anni novanta e il mondo videoludico era diverso. Probabilmente, molti appassionati d'oggi la vedono come un'epoca migliore, ma come spesso accade non è propriamente vero e la nostalgia annebbia la vista. Innegabilmente, però, era un periodo durante il quale le idee non mancavano e certi generi avevano lo spazio per farsi apprezzare. Uno di questi era quello delle avventure punta e clicca, che oggigiorno hanno perso la propria forza mediatica e sopravvivono soprattutto tramite gli sforzi di produzioni indie e riedizioni di vecchi classici. In questi ultimi tempi, però, il genere sta prendendo nuovo slancio anche grazie a produzioni un po' più massicce. Tra i vari progetti in arrivo, come quello di Monkey Island, vi è anche un nuovo Simon the Sorcerer, previsto per il primo trimestre del 2023 su PC, Mac, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Questo nuovo capitolo si chiamerà Simon the Sorcerer Origins e si posizionerà come un prequel del capitolo originale. Facciamo però un passo indietro prima di guardare al futuro e ricordiamo esattamente cosa sia Simon the Sorcerer.

Simon the Sorcerer e Adventure Soft Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition 1993, Inghilterra. Lo sviluppatore Adventure Soft si prepara alla pubblicazione di una nuova avventura punta e clicca: Simon the Sorcerer. Protagonista è il titolare Simon, un ragazzino che è stato trasportato in un universo parallelo condito di magia e mostri e il cui compito è ora diventare un mago e salvarne un altro da uno stregone malvagio. Le caratteristiche più celebri di Simon the Sorcerer furono la vena umoristica, l'ampio mondo denso di interessanti personaggi e soprattutto l'ottima qualità grafica, che impressionò i giocatori e i critici dell'epoca. A capo del progetto vi erano Mike Woodroffe e il figlio Simon Woodroffe (no, il nome del personaggio non è dedicato a quest'ultimo), che si è occupato della sceneggiatura dell'avventura, puntando a creare un mondo magico che fosse adeguato prima di tutto ai propri personaggi e non pensato unicamente attorno agli enigmi. Inoltre, vi fu uno sforzo cosciente di rendere la comicità di Simon the Sorcerer più "inglese", per differenziarla da Monkey Island. Fu per certo un progetto nato dalla passione dei Woodroffe e del loro piccolo team, che all'epoca contava solo 15 persone. La compagnia, precedentemente nota come HorrorSoft, era solita realizzare giochi horror e Woodroffe ritenne che era arrivato il momento di cambiare e provare con un gioco comico (che causò il cambio del nome della compagnia in Adventure Soft). Simon the Sorcerer: 25th Anniversary Edition Il successo fu immediato, con un totale di 600,000 copie vendute e ottimi voti della stampa. La saga prosegui, quindi, con un secondo capitolo nel 1995: Simon the Sorcerer II: Il Leone, il Mago e il Guardaroba, titolo ovviamente ispirato dalle Cronache di Narnia. Anche questo venne apprezzato e ottenne un seguito nel 2002, che passò però al 3D, in rispetto alle nuove mode dell'industria: fu un progetto complesso e non ottenne l'apprezzamento sperato. Incredibilmente, però, la saga non terminò lì, ma prosegui negli anni successivi con altri vari seguiti: Simon the Sorcerer 4: Chaos Happens (2007, segna il passaggio di mano ai tedeschi di Silver Style Entertainment), Simon the Sorcerer 5: Who'd Even Want Contact?! (2009) e Simon the Sorcerer 6: Between Worlds (2014, realizzato dalla compagnia irlandese StoryBeasts). In mezzo a tutto questo, possiamo anche citare un gioco di Pinball e un puzzle game che includeva tre giochi basati sul mondo di Simon the Sorcerer. La seconda vita di Simon the Sorcerer venne però vissuta in sordina, per una saga che aveva perso la propria forza originale. La speranza di un nuovo grandioso capitolo non è però morta, perché gli italiani di Smallthing Studios sono riusciti a ottenere dall'autore originale la licenza per la creazione di un nuovo gioco: Simon the Sorcerer Origins.