Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di whitespring mostra il costume nero con una modifica

Seven Deadly Sins è una delle serie preferite dagli appassionati di animazione e tra i molti motivi vi è anche l'appassionante cast di personaggi, che include anche Elizabeth, personaggio femminile centrale per la serie. La ragazza è ora al centro di un cosplay di whitespring_creations, che la ricrea con il costume nero, anche se con una piccola modifica.

Di norma, il costume nero di Elizabeth da Seven Deadly Sins è di tessuto, ma whitesping_creations ha deciso di proporre un costume di un materiale differente. Nel complesso, è un cosplay semplice, ma non per questo di bassa qualità.

Se siete fan di Seven Deadly Sins ecco il cosplay di Elizabeth di celaena_cosplay ci mostra la versione col costume nero. Come non citare poi il cosplay di Elizabeth di doll.with.a.gun si fa ammirare col costume nero. Cambiando genere, ecco invece Lola Bunny nel cosplay di soymichzepeda che arriva direttamente dal primo Space Jam.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da whitespring_creations? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato creato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?