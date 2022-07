Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di celaena_cosplay ci mostra la versione col costume nero

Seven Deadly Sins è uno dei molti manga e anime amati dal pubblico negli ultimi anni e lo dimostra la grande produzione di cosplay. Il mondo del cosplay sfrutta questo successo per portare ai propri fan varie versioni dei personaggi della serie. Ora, celaena_cosplay ci propone il proprio cosplay di Elizabeth, nella sua versione con costume nero.

Elizabeth è una principessa e si unisce fin dall'inizio del racconto a Meliodas, capo dei Seven Deadly Sins che danno nome alla serie. Questo costume, anche in originale, è molto semplice e limitato nei dettagli: questo non vuol dire che il risultato finale sia di bassa qualità. celaena_cosplay ci propone un ottimo scatto fotografico.

Se siete in cerca di altri cosplay di qualità, ecco il cosplay di Marin di kianraaaa è in versione succube. Come non citare poi il cosplay di soymichzepeda arriva direttamente dal primo Space Jam. Ecco infine il cosplay di Vedova Nera di missbricosplay si accontenta di un bel selfie.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da celaena_cosplay? Il personaggio di Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?