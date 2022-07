Triennale Game Collection Volume 2: 5 indie per celebrare arte e videogiochi (e che sono gratis)

Avete mai pensato di visitare una mostra e portarvene a casa un pezzo, da esplorare con calma in un secondo momento? Con la 23ª Esposizione Internazionale potrete probabilmente farlo grazie alla Triennale Game Collection - Volume 2, una raccolta di cinque titoli indipendenti che verranno rilasciati a partire dal 12 luglio e scaricabili gratuitamente su Apple Store, Google Play Store e Steam.

Le cinque opere, dal forte connotato sperimentale, esplorano parallelamente alle installazioni dell'Esposizione Internazionale il tema dell'ignoto: "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries" è infatti il titolo scelto dall'istituzione culturale milanese e, come le opere esposte, anche i cinque videogiochi sono stati commissionati per l'occasione. A curare il tutto è Pietro Righi Riva, co-founder e direttore creativo dello studio di sviluppo Santa Ragione e già coinvolto direttamente nella creazione della prima Game Collection di Triennale, quel Volume 1 inaugurato con la 21ª Esposizione nel 2016 (e che ha totalizzato oltre 180.000 download).

La locandina della 23ª Esposizione Internazionale

Come detto, i giochi sono stati commissionati per l'occasione, coinvolgendo cinque game designer indipendenti, ai quali è stato chiesto di interpretare il tema della 23ª Esposizione. Gli artisti selezionati da Riva sono Yijia Chen & Dong Zhou di Optillusion (Cina / USA), Fern Goldfarb-Ramallo (Argentina), Nina Freeman di Star Maid Games (USA), Akwasi Afrane Bediako (Ghana) e Llaura McGee (Irlanda) di Dreamfeel. Cinque opere che esplorano il concetto di ignoto che non sappiamo essere ignoto, ognuno in modo personale e intimo, scegliendo generi (dall'avventura in prima persona al puzzle game) e linguaggi diversi. "La Game Collection" ci dice Riva, "è stata pensata per permettere al pubblico di fruire l'opera d'arte in differita rispetto alla visita tradizionale della mostra. Il videogioco è qualcosa che puoi portare con te, accessibile in qualsiasi luogo e alla portata di tutti". E dopo averli provati in anteprima il consiglio è davvero quello di ritagliarsi qualche minuto di tranquillità per godersi l'immersione nelle cinque opere, certamente contenute nella durata ma comunque intense e d'impatto. L'applicazione del Volume 2 sarà disponibile dal 12 luglio, comprensiva della prima esperienza, intitolata WADE; gli altri capitoli saranno rilasciati nei prossimi mesi ma faranno parte sempre della stessa applicazione.

Riva racconta infatti, che agli sviluppatori è stata lasciata chiaramente molta libertà creativa nella realizzazione delle loro opere, mentre particolarmente stringente è stata invece la parte tecnica. L'applicazione, come detto, è unica (quindi non dovrete scaricare cinque giochi diversi ma una singola app) ma contiene al contempo le cinque opere realizzate autonomamente dagli sviluppatori. Per questo agli artisti selezionati, è stata fornita una dettagliata documentazione su come realizzare il proprio gioco e con quali limitazioni (ad esempio: non includere il doppio click negli scenari perché fattibile su PC con un mouse ma non su smartphone e tablet, o, al contrario, l'utilizzo del capovolgimento dello schermo perché impossibile su PC). In un secondo momento, è stato poi utilizzato Unity per raggruppare tutte le cinque esperienza in un'unica applicazione.

Ecco nel dettaglio i cinque giochi raccolti nella Game Collection Volume 2.