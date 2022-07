Stray è il gioco più volte messo in Lista dei Desideri su Steam ora, batte anche The Day Before

Secondo i dati di SteamDB, Stray ha preso il posto di The Day Before come gioco più volte messo in Lista dei desideri su Steam, al momento della scrittura di questa notizia.

Stray era precedentemente in seconda posizione, quindi non era particolarmente lontano dalla cima della classifica. Ora è essenzialmente il titolo in uscita per PC più popolare e atteso su Steam. Oltre al fatto che le persone sono semplicemente interessate a Stray, è possibile che ci sia un altro motivo per cui è riuscito a prendere il sopravvento su The Day Before.

The Day Before ha recentemente subito un rimando fino al 2023, a causa del passaggio dello sviluppo a Unreal Engine 5. Ancora più importante, però, è il fatto che Fntastic sembra utilizzare volontari non pagati per aiutare a sviluppare The Day Before: questo ha generato della pubblicità negativa.

Stray

Fnstastic ha spiegato che "la parola 'volontario' deriva dal latino 'voluntarius', che significa 'di propria scelta'". Ha poi spiegato che ci sono due tipi di volontari: "volontari interni (dipendenti) a tempo pieno" provenienti da tutto il mondo e "volontari esterni (sostenitori) statunitensi e mondiali che aiutano a fare test" con i prodotti di Fntastic.

Fntastic ha anche spiegato di aver assunto un team di localizzazione l'anno scorso, Propnight, ma ha affermato che "il risultato del loro lavoro non è stato perfetto". E di conseguenza, "la maggior parte di esso ha dovuto essere rifatto con l'aiuto dei nostri entusiasti volontari".

È possibile quindi che alcuni giocatori non abbiano apprezzato la cosa e abbiamo tolto dalla lista dei desideri The Day Before, rendendo più facile a Stray diventare primo. Va comunque notato che Stray è anche sopra giochi molto attesi come Silksong, Party Animals e Starfield, rispettivamente terzo, quarto e quinto.