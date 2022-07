Summer Games Done Quick 2022: l'evento speedrun ha raccolto 3 milioni di dollari per beneficenza

Dopo una interessante settimana di incredibili speedrun, il Summer Games Done Quick 2022 si è concluso con un totale di oltre 3,01 milioni di dollari raccolti a favore dell'organizzazione benefica internazionale Medici Senza Frontiere. L'SGDQ 2022, che si è svolto dal 26 giugno al 3 luglio, ha visto la partecipazione di oltre 120 speedrun, di tanti generi diversi.

Ci sono troppe speedrun eccezionali per poterle citare tutte, ma possiamo sicuramente citarne alcune di spicco. A dare il via allo spettacolo in grande stile è stata la run di Shadow of the Colossus di Rubiehart, che ha affrontato le imponenti bestie del gioco in un ordine scelto a caso e ha messo in mostra alcune tecniche incredibili.

Durante l'evento c'è stato spazio per giochi recenti come Elden Ring, ma anche per titoli un po' più vecchi come Star Wars: Jedi Knight 2. Tutti gli streaming sono disponibili sul canale YouTube di Games Done Quick.

Dalla sua fondazione nel 2010, Games Done Quick ha raccolto oltre 40 milioni di dollari per beneficenza.