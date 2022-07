PlayStation Plus Extra e Premium, abbiamo provato i nuovi abbonamenti

Del nuovo PlayStation Plus se n'è parlato parecchio: confermando rumor che circolavano ormai da diverso tempo, Sony ha deciso di accorpare gli abbonamenti a PS Plus e PS Now, nonché di estendere in maniera sostanziale il catalogo dei giochi inclusi nel pacchetto, così da mettere a punto un'offerta per molti versi paragonabile a quella di Xbox Game Pass.

Queste ultime comunicano in maniera molto semplice e immediata l'offerta a cui abbiamo accesso a seconda del livello del nostro abbonamento: i primi tre "blocchi" sono dedicati a PlayStation Plus Premium e indicano le versioni di prova, il catalogo dei classici e lo streaming nel cloud; dopodiché si passa a PlayStation Plus Extra con il catalogo giochi e infine a PlayStation Plus Essential con i giochi mensili.

L' interfaccia realizzata da Sony per il nuovo PlayStation Plus si pone in maniera decisamente chiara, focalizzandosi sul contenuto più rilevante dell'abbonamento, ovverosia il catalogo dei giochi, e fornendo all'utente due possibili tipologie di fruizione: il menu sotto la voce "esplora", che suddivide i titoli per tipologia (normali, classici, versioni di prova, streaming, giochi mensili), e le "locandine" dei vantaggi.

L'estrema chiarezza torna ovviamente utile per farci prendere in considerazione un eventuale upgrade , che tuttavia risulta vincolato alla formula di sottoscrizione attualmente attiva: se siete nel mezzo di un abbonamento annuale a PS Plus Essential, potrete passare alla formula Extra o Premium versando una differenza di prezzo che andrà a coprire i mesi che mancano, ma non avrete modo di optare per un upgrade più breve, ad esempio un solo mese per provare il servizio.

Contenuti

PlayStation Plus, il catalogo giochi

La lista con tutti i giochi di PlayStation Plus Extra e Premium lascia poco spazio ai dubbi e scorrere il catalogo sortisce un effetto straniante del tutto simile a quello di Xbox Game Pass. Certo, la differenza fondamentale fra i due servizi ormai la conoscono anche i sassi: Sony non include nell'elenco le esclusive dei PlayStation Studios dal day one mentre Microsoft sì, aumentando in tal modo la convenienza effettiva dell'abbonamento.

Consapevoli di questo fondamentale distinguo, di fronte al lungo elenco dei titoli inclusi nel prezzo di PS Plus Extra e Premium ci siamo comunque sentiti sovrastati in termini di quantità e qualità: se qualcuno era alla ricerca di un Netflix dei videogiochi, questi abbonamenti sono ciò che gli si avvicina di più e per certi versi risultano addirittura esagerati. Qualcuno ha calcolato quante vite servirebbero per giocare tutto?

Se siete videogiocatori appassionati che non si lasciano sfuggire le novità più importanti al day one l'impatto di quel catalogo potrebbe non farvi venire un capogiro, ma se per caso venite da un lungo periodo di pausa, avete saltato una generazione di console o addirittura siete alle prime armi con questa forma di intrattenimento, è meglio che qualcuno vi tenga per mano mentre date un'occhiata ai contenuti di PlayStation Plus Extra e Premium per la prima volta.

Come sapete, al momento sono disponibili esclusive come Returnal, Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ghost of Tsushima: Director's Cut e Death Stranding: Director's Cut, ma anche multipiattaforma di spessore come Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Marvel's Guardians of the Galaxy, Control e The Division: il valore generale e i numeri dei first party Sony per il momento sovrastano quelli dei third party, ma come punto di partenza la scelta non manca.