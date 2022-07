Cyberpunk: Edgerunners, la sequenza d'apertura è stata pubblicata, con la musica dei Franz Ferdinand

Netflix e CD Projekt RED hanno rivelato la sequenza di apertura di Cyberpunk: Edgerunners, il venturo anime ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077.

La sigla d'apertura è accompagnata da This Fffire dei Franz Ferdinand ed è stata condivisa durante il Trigger 10 Year Anniversary & Announcement Panel all'Anime Expo 2022.

Il protagonista è David Martinez. Martinez è un ragazzo di strada che "cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario conosciuto anche come cyberpunk".

La serie di 10 episodi sarà incentrata anche su una netrunner di nome Lucy e una recente clip ufficiale ha rivelato che parte della storia si svolgerà nello stesso luogo della missione The Pickup di Cyberpunk 2077. Per chi non la conoscesse, si tratta della missione in cui V e Jackie devono prelevare il robot-spia dalla banda Maelstrom.

Ecco un altro trailer e la data di uscita per la serie di Cyberpunk 2077 su Netflix.