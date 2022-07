Thor: Love and Thunder, l'aspetto del cattivo Gorr è cambiato per "colpa" di Harry Potter

Thor: Love and Thunder metterà in scena un nuovo cattivo: parliamo di Gorr, interpretato da Christian Bale. I fan degli albi a fumetti Marvel avranno notato, però, che l'aspetto di Gorr è diverso nel film. Ora, sappiamo che la "colpa" di questo cambiamento è da imputare a Harry Potter.

Più precisamente, secondo il regista di Thor: Love and Thunder - Taika Waititi -, Gorr è troppo simile a Voldemort nei fumetti. Per questo motivo, per il film è stato deciso di dargli un altro aspetto, così che il pubblico (che in buon parte in ogni caso non conosce la versione originale) non facesse in automatico tale parallelo.

"Il suo volto nei fumetti, purtroppo, assomiglia un po' a Voldemort", ha detto il regista in un'intervista a IGN. "Quindi mi sono detto 'la gente farà automaticamente questo collegamento'. Così abbiamo deciso di discostarci da quel design e di mantenere certi elementi come il fatto che avesse la spada. In realtà, la cosa più importante per noi era la sua storia".

Gorr (Christian Bale) in Thor: Love and Thunder

In Thor Love and Thunder potremo vedere anche molto altro, come ad esempio il lato B di Chris Hemsworth: pare che fosse un desiderio dell'attore da dieci anni.