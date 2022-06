Thor Love and Thunder: far vedere il lato B era un desiderio di Chris Hemsworth da dieci anni

All'interno di Thor: Love and Thunder avremo la possibilità di vedere il lato B di Chris Hemsworth, come sappiamo grazie al trailer. Questa scena, però, era un desiderio dell'attore da dieci anni.

Parlando con Variety alla premiere di Thor: Love and Thunder presso El Capitan Theatre a Hollywood, Chris Hemsworth ha svelato che questa scena "era in lavorazione da dieci anni: è una sorta di mio sogno. La prima volta che ho interpretato Thor mi sono tolto la maglietta e ho pensato 'Sai cosa renderebbe questa scena perfetta...' dieci anni dopo sta per accadere veramente".

Anche il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, ha discusso la scena del lato B di Hemsworth nel film, affermando che Chris ha lavorato troppo per non mostrare il proprio corpo.

"Mi sembra che ne avessimo parlato tutti", ha detto Waititi. "Avevamo parlato di 'Sì, dobbiamo mostrare questo corpo'. Il mio pensiero era: "Chris lavora così tanto, deve metterlo in mostra. Non coprirlo con tutti questi abiti, il mantello e altro, non è giusto!".

Ecco il trailer italiano che svela il personaggio di Christian Bale e il lato B di Thor.