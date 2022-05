Thor Love and Thunder: trailer italiano svela il personaggio di Christian Bale e il lato B di Thor

Marvel ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Thor Love and Thunder, all'interno del quale possiamo vedere il nuovo personaggio di Christian Bale, Natalie Portman e anche il lato B di Chris Hemsworth. Potete vedere il video qui sopra.

Il filmato di Thor Love and Thunder dura poco più di due minuti. Il filmato ci spiega che Thor si rimette in forma e torna a viaggiare per lo spazio. A un certo punto ritrova il proprio martello, ma scopre che c'è una nuova Thor, ovvero Jane Foster, interpretata da Natalie Portman.

Il personaggio di Christian Bale in Thor: Love and Thunder

Successivamente vediamo il personaggio di Christian Bale, che afferma: "Agli dei importa solo di loro stessi: questa è la mia promessa... tutti gli dei moriranno". Infine, c'è spazio anche per Zeus, interpretato da Russel Crowe. In questa scena, il dio spoglia Thor per rivelare la sua vera identità, ma così facendo lo denuda completamente. Il lato B di Chris Hemsworth è però censurato nel filmato.

