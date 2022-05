PS Plus: i giochi classici sembrano essere a 50 Hz, anche nelle regioni non PAL, ed è un problema

Sony ha iniziato a rendere disponibile il nuovo PS Plus nella regione asiatica. Questo significa che una parte del mondo può accedere ai nuovi giochi, compresi quelli classici PlayStation. VGC ha eseguito alcuni test con un account orientale ed è arrivata alla conclusione che i giochi vanno a 50 Hz, anche nelle regioni non PAL.

VGC ha confermato che tutti i giochi first-party di Sony per PlayStation nella lista "Classica" di PS Plus Premium sono in versione europea, ovvero quella PAL da 50 Hz. Questo significa che i giochi vanno a 25 FPS invece che 30 FPS. Questi controlli sono stati fatti tramite un account di Taiwan, di norma una regione NTSC che propone i 60 Hz.

Questo spinge VGC a pensare che il piano di Sony sia di offrire in tutto il mondo la versione PAL dei giochi classici. Ovviamente per ora non abbiamo una conferma definitiva e non sappiamo come sarà gestito il catalogo classico europeo del PS Plus Premium fino al 23 giugno 2022.

Qui sotto potete vedere un video che mostra un analisi del frame rate di Ape Escape in versione PlayStation giocato tramite PS5. Gli FPS sono fissi a 25.

Infine, vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di vedere la lista dei giochi di PS Plus Extra e Deluxe del mercato asiatico.