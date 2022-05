Xbox Game Studios: inXile Entertainement tesse le lodi di Microsoft, "sono partner perfetti"

Nella giornata di ieri, Kotaku ha pubblicato un nuovo articolo nel quale afferma che Xbox Game Pass sta diventando sempre meno interessante in quanto manca di giochi AAA esclusivi. Questo ha scatenato la risposta del profilo Twitter del servizio. A seguire, inXile Entertainment, uno dei team degli Xbox Game Studios, ha dato man forte a Xbox Game Pass e ha infine affermato che Microsoft è il partner perfetto.

Precisamente, le risposte di inXile Entertainment sono arrivate dopo alcune critiche (in stile console war più che altro, quindi ignorabili) di alcuni utenti. Il team di sviluppo ha quindi scritto: "Piena libertà creativa, supporto finanziario e milioni di giocatori che giocano e amano i nostri giochi? È un sogno, davvero. Lo raccomandiamo assolutamente".

A questo tweet si è poi aggiunto anche il capo di inXile Entertainment, Brain Fargo, che ha scritto: "Microsoft è stata il partner perfetto per noi e ho lavorato con molte persone nella mia carriera. Non ci è stato dato altro se non incoraggiamento, supporto operativo, libertà creativa e rispetto per lo sviluppo dei giochi. Quindi sì, sono più che impressionato da loro e vedrete che le loro scommesse pagheranno".

Non ci aspettiamo certo che un team di Xbox Game Studios parli in modo estremamente negativo di Microsoft, ma al tempo stesso non bisogna dare per scontato che un capo di uno studio si esponga in modo così appassionato sull'argomento. È chiaro che Fargo è soddisfatto della collaborazione e non vediamo l'ora di vedere il loro prossimo progetto.

inXile Entertainment è l'autore di Wasteland 3 e ora lavora a un RPG in Unreal Engine 5.