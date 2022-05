Dragon's Dogma: sito del 10° anniversario aperto, ci sono speranze per un seguito?

Capcom ha aperto un nuovo sito, dedicato al decimo anniversario di Dragon's Dogma, il gioco di ruolo d'azione del 2012. Il sito ripercorre la storia del gioco. Possiamo forse sperare in un seguito?

Capcom, tramite il sito ufficiale del 10° anniversario, scrive: "Dragon's Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario! Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon's Dogma!"

L'Idra di Dragon's Dogma, uno dei nemici "giganti" del gioco

Vengono poi indicati i passaggi della storia di Dragon's Dogma, in qualità di prodotto. Nell'aprile 2012, ad esempio, venne pubblicato un fumetto digitale che faceva da prologo. Il mese successivo è poi uscito il gioco su PS3 e Xbox 360. Nel 2013 è stata pubblicata la versione Dark Arisen, con un'espansione dedicata. Nel 2016/2017 è arrivata su PC, PS4 e Xbox One. Nel 2019 è infine stata pubblicata anche su Nintendo Switch. Nel 2020, invece, è stata pubblicata una serie animata tramite Netflix, purtroppo di qualità non esattamente eccelsa.

Ovviamente è bello ricordare il passato, ma i giocatori desiderano sapere se Capcom ha intenzione di realizzare un seguito. La celebrazione dell'anniversario di Dragon's Dogma è un buon segnale, in quanto significa che la compagnia di Osaka si ricorda del gioco. Inoltre, ci permette di notare che, pur vero che per ora si tratta solo di un gioco, il franchise di Dragon's Dogma è estremamente attivo e di anno in anno si è espanso.

Ricordiamo infine che secondo un noto leaker Dragon's Dogma 2 è "al 100% in sviluppo con il RE Engine".