Dragon's Dogma 2 è "al 100% in sviluppo con il RE Engine" secondo un noto leaker

Capcom sta passando degli anni molto positivi in termini di successo commerciale dei propri giochi. Resident Evil Village è un gioco di alta qualità e sta ottenendo ottime vendite. Monster Hunter sta cavalcando l'onda di un grande successo sia con World e la sua espansione Iceborne, che con Rise. Inoltre, anche Devil May Cry è tornato con un quinto capitolo numerato, dopo la "scivolata" DMC. È forse ora di dare spazio anche a un seguito di Dragon's Dogma? Come potrebbe essere questo gioco? Con che motore sarebbe sviluppato? Secondo un noto leaker, "Dragon's Dogma 2 è al 100% in sviluppo con il RE Engine".

Il leaker in questione è Dusk Golem, noto anche come AestheticGamer. Dusk Golem ha in passato svelato molti dettagli su Capcom e su Resident Evil in particolar modo, svelando vari dettagli su Village poi rivelatosi corretti. Ora, in risposta a un utente su Twitter, il leaker ha affermato: "È abbastanza sicuro affermare che la maggior parte dei giochi Capcom che non siano porting, remasters o che utilizzano un engine per una specifica motivazione, stanno usando il RE Engine. Dragon's Dogma 2 è in sviluppo al 100% con il RE Engine, ma non è una cosa sorprendente da dire."

Dusk Golem è quindi sicuro che Dragon's Dogma 2 utilizzi il motore grafico di Resident Evil che negli ultimi anni ha dato prova di poter creare videogiochi di alta qualità visiva. Ovviamente Dragon's Dogma 2 sarebbe un gioco diverso da Resident Evil: si passerebbe da un titolo abbastanza lineare e con zone di dimensioni contenute a un ampio open world.

Ricordiamo che Dragon's Dogma 2 non è stato annunciato ufficialmente e che la sua esistenza è data per scontata solo dai rumor. Nel mentre attendiamo un reveal del gioco, vi segnaliamo una serie di caratteristiche di gioco condivise da un leak.