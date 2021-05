Call of Duty: Warzone, il cosplay di Vargas di Simone, figlio di un nostro lettore è perfetto

Il cosplay di oggi è davvero particolare. Il personaggio è noto: si tratta di Vargas, uno degli operatori di Call of Duty: Warzone, ma a interpretarlo è Simone, un bambino di nove anni, figlio di un nostro lettore, Davide.

Il padre di Simone ci ha scritto di essere nato nel 1972 e di aver iniziato a giocare con il Commodore Vic 20: "come dicevo vedo molto spesso articoli di cosplay molto ben fatti e ci abbiamo provato anche noi in modo artigianale e improvvisato ovviamente con mio figlio Simone di 9 anni ."

Come non premiare tanto buon gusto con la pubblicazione? Oltretutto Simone è un Vargas davvero convincente, quindi merita di far parte di questa rubrica. Complimenti anche al buon Davide che lo sta instradando verso il mondo dei videogiochi.

Ma ora bando alle ciance e guardiamo qualche foto di questo fantastico cosplay, sperando che a Simone rimanga la passione anche da adulto:

Simone, il figlio di un nostro lettore, nei panni di Vargas

Simone, il figlio di un nostro lettore, nei panni di Vargas

Simone, il figlio di un nostro lettore, nei panni di Vargas

Simone, il figlio di un nostro lettore, nei panni di Vargas

Simone, il figlio di un nostro lettore, nei panni di Vargas

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è uno sparatutto online free-to-play disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.