Ubisoft, le offerte dei Legendary Sale 2021

Sullo store ufficiale di Ubisoft sono partite le offerte dei Legendary Sale: una promozione valida fino alle 11.00 del 3 giugno, che consente di acquistare tantissimi giochi prodotti dalla casa francese con un risparmio che arriva all'80% rispetto ai prezzi standard. Non è tutto: inserendo il codice LEGEND20 al checkout è possibile ottenere uno sconto extra del 20% da applicare all'intero contenuto del carrello, con la sola esclusione di preorder e pacchetti di moneta in-game, non cumulabile con i punti WIS. Insomma, l'occasione giusta per recuperare i titoli che ancora mancano alla vostra collezione!

Far Cry Far Cry 5, una sequenza di combattimento in notturna. Senza dubbio una delle proprietà intellettuali più affascinanti di Ubisoft, Far Cry rientra fra i protagonisti dei Legendary Sale. È infatti possibile acquistare tutti gli episodi della serie a cifre irrisorie e immergersi nelle coinvolgenti atmosfere che queste avventure a base sparatutto sanno offrire, grazie alla loro capacità di proiettarci all'interno di scenari spesso remoti, dominati da una violenza a cui dovremo contrapporci con tutte le nostre forze. Memorizzate questi numeri: tre, sei e nove: l'ormai classico Far Cry 3 può essere vostro nella standard edition a soli 3 euro anziché 19,99, Far Cry 4 anch'esso nella standard edition viene via a 6 euro anziché 29,99 mentre l'ultimo capitolo, Far Cry 5, è disponibile nella standard edition a 9 euro anziché 59,99. Il tutto senza considerare lo sconto extra del 20%!

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition Scott Pilgrim Vs. the World: The Game Complete Edition, il protagonista alle prese con due avversari sulla metro. Il divertente picchiaduro a scorrimento in salsa retrò sviluppato da Ubisoft Montreal è tornato con un'edizione completa che include tutti i DLC e una grafica rimasterizzata. Stiamo naturalmente parlando di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, che grazie alla nuova promozione può essere vostro per 9,74 euro anziché 14,99, anche qui con la possibilità di usufruire di un ulteriore sconto del 20% inserendo il codice LEGEND20 al checkout. Ispirato al fumetto di Bryan Lee O'Malley, il gioco ci mette nei panni del coraggioso Scott che, innamoratosi della bella Ramona Flowers, dovrà affrontare i suoi sette malvagi ex. Un incipit fuori di testa per una storia altrettanto folle, da cui è stato tratto anche un bel film con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead. Tornando al gioco, si tratta di un'esperienza che possiamo affrontare da soli o in cooperativa a quattro, scegliendo fra i vari personaggi disponibili ed esplorando le strade di una Toronto piena di bulli e lestofanti.