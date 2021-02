Assassin's Creed Valhalla, incassi record: miglior lancio di sempre per la serie

Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft, totalizzando incassi record: lo ha annunciato la casa francese nell'ambito del report per il terzo trimestre fiscale.

Si tratta in realtà di una conferma ufficiale: le notizie che arrivavano dopo i primi giorni di commercializzazione disegnavano già Assassin's Creed Valhalla come il miglior lancio di sempre per la serie, ed è effettivamente così che sono andate le cose.

Complice l'affascinante ambientazione dell'Inghilterra del IX secolo e una storia che ci vede vestire i panni del leader di un clan di vichinghi alla ricerca di una terra su cui stabilirsi, il gioco ha subito catturato l'attenzione dei fan del franchise e non solo.

Come sottolinea lo stesso report finanziario di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla ha ricevuto recensioni nettamente positive, convincendo dunque anche la stampa di settore, che ne ha confermato le tante qualità.

La natura cross-gen del titolo gli ha inoltre consentito di figurare, insieme a Watch Dogs: Legion e Immortals: Fenyx Rising, fra i sette giochi più venduti su PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto: il successo di Valhalla ha avuto un effetto anche sulle vendite dei due precedenti capitoli della serie, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey, che hanno visto un netto aumento del coinvolgimento da parte degli utenti.