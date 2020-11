Assassin's Creed Valhalla: primi voti nettamente positivi dalla stampa

Assassin's Creed Valhalla è protagonista di una scarica di recensioni oggi, a causa della scadenza dell'embargo fissata proprio per il 9 novembre, il giorno prima della sua uscita sul mercato, e possiamo dunque raccogliere i primi voti dalla stampa internazionale, che appaiono nettamente positivi in generale.

Per quanto stiamo vedendo in questi primi minuti, il gioco ha convinto i redattori, alcuni dei quali si sono dimostrati alquanto entusiastici di fronte a questo nuovo capitolo, mentre altri si sono più trattenuti ma è difficile trovare valutazioni negative o anche solo sufficienti per Assassin's Creed Valhalla.

Siamo ancora all'inizio ma il metascore in generale si fissa sopra l'8 per le diverse piattaforme su cui è stato recensito: da notare, peraltro, che al momento la maggior parte delle recensioni sono relative alla versione current gen o PC, ma mediamente le poche relative a Xbox Series X sembrano riportare valutazioni più alte.

In generale, i recensori hanno lodato l'ambientazione e la varietà di situazioni ed elementi del gameplay, sostenendo in generale che la svolta verso l'action RPG sia sostenuta da una buona struttura in questo capitolo forse più che negli altri recenti.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la recensione di Assassin's Creed Valhalla su queste pagine ad opera di Tommaso Pugliese, mentre facciamo presente che il gioco sembra essere enorme viste le mappe trapelate online, stando attenti agli spoiler.

Vediamo dunque i primi voti emersi online e raccolti da Metacritic (rapportati su una scala da 1 a 100, come da tradizione):