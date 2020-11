The Last Guardian su PS5 gira a 60fps, ma solo da disco e senza patch

Il canale YouTube di Next Gen Base ha scoperto che è possibile far girare The Last Guardian a 60 fps su PS5. Per farlo, però, dovrete fare una cosa piuttosto inusuale: evitare di installare qualunque genere di aggiornamento uscito per il gioco. Per questo motivo l'unica versione che funziona è quella su disco, dato che potrete impedirle di andare online a cercare degli update.

L'unica spiegazione logica è che GenDesign, nel tentativo di sistemare la fluidità di The Last Guardian, abbia deciso di bloccare il framerate con un aggiornamento successivo alla pubblicazione del gioco. Una cosa che ha consentito a questa affascinante avventura di sistemare quasi tutti i suoi problemi tecnici su PS4, ma che adesso che abbiamo a disposizione la potenza di PlayStation 5 è un vero e proprio limite.

In attesa di una patch specifica che vada a sbloccare questo parametro, solo coloro che hanno una PS5 con disco e la versione fisica di The Last Guardian possono godere il gioco in questa versione potenziata.

Comunque e in ogni caso, per quanto non perfetto, come è possibile leggere nella nostra recensione, The Last Guardian è una di quelle esperienze che va recuperata, non importa che sia a 30 o 60 fotogrammi al secondo.