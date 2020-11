Assassin's Creed Valhalla, recensione: gli assassin di Ubisoft incontrano i vichinghi

E così, con la mappa che si rivela in tutta la sua schiacciante enormità, si entra nel vivo di un progetto coraggioso, come dicevamo in apertura. Perché non dà nulla per scontato, giustificando narrativamente persino il salto della fede. Perché non si concede in fretta e furia, ma pone delle basi molto solide e precise prima di imboccare la strada che tutti si aspettavano. Perché non ci lancia addosso decine di armi e corazzature riempiendo il nostro inventario di inutili fotocopie, puntando piuttosto su di un numero inferiore di oggetti che però abbiano un senso e una progressione non scontata. E in tutto questo si concede il lusso di affascinarci con alcuni dei panorami più belli che si siano mai visti in un videogame.

Dopo venti ore la struttura del titolo appare chiara nella sua connotazione divisa per saghe, con il protagonista che si muove da una zona all'altra dell'Inghilterra alla ricerca di alleanze e fa la conoscenza di personaggi ben caratterizzati, vive avventure affascinanti e nel frattempo cresce, acquisendo consapevolezza nei confronti di un sistema di combattimento più profondo rispetto ad Assassin's Creed Odyssey, che gestisce la stamina quasi fosse un soulslike e interpreta in maniera effettivamente diversa ogni build: meglio due asce, una spada e uno scudo o un'arma a due mani?

Nelle prime dieci ore il gioco soffre di ansia da prestazione, vuole mettere le carte in tavola ma lo fa in maniera caotica e così la grande novità delle battaglie corali, fra assedi e razzie, rivela tutti i limiti di uno sviluppo che probabilmente negli ultimi mesi è andato avanti fra i mille intoppi di questa maledetta pandemia, dovendo fare anche i conti con l'imprevisto e improvviso abbandono del director Ashraf Ismail.

La recensione di Assassin's Creed Valhalla descrive quello che a nostro avviso è un progetto coraggioso, che prova ad approcciarsi a un franchise così celebre e iconico cercando di raccontare una storia in maniera diversa, prendendosi tutto il tempo necessario al fine di evitare soluzioni narrative frettolose e "sprecare" in tal modo situazioni e sequenze che avrebbero altrimenti potuto tranquillamente entrare a far parte dell'immaginario videoludico collettivo, come accaduto in precedenza.

Una volta lì, il Clan del Corvo fonda un proprio insediamento, Ravensthorpe : una città che sarà nostro compito far crescere, recuperando alcune meccaniche degli episodi classici di Assassin's Creed subordinate, però, alla risorse che saremo in grado di conquistare durante le varie razzie. Lasciati soli da Sigurd, che nel frattempo parte con l'Assassino Basim al fine di stringere delle alleanze a sud dell'Inghilterra, dovremo coordinare il nostro lavoro con quello di sua moglie Randvi.

Dopo aver conosciuto due membri della Confraternita degli Assassini , che fanno dono a lui e a Eivor dell'iconica Lama Celata (ma il vichingo decide di indossarla al contrario, per "non commettere lo stesso errore" dei suoi nuovi compagni), Sigurd decide tuttavia che l'eccessiva pacatezza di suo padre gli sta stretta, e così raduna i suoi uomini per partire alla volta dell'Inghilterra e seguire le orme di Ragnar Lothbrok e dei suoi discendenti.

La festa, tuttavia, viene improvvisamente interrotta da un assalto che si trasforma ben presto in uno spietato massacro. Sul punto di venire ucciso, Eivor viene salvato dal figlio del capo, Sigurd , che lo porta lontano in sella al suo cavallo. È l'inizio di una fratellanza, più che di un'amicizia: diversi anni dopo, i due sono finalmente pronti a reclamare vendetta contro chi sferrò quell'attacco, e la ottengono al termine di un duro duello che conferma l'abilità in combattimento del protagonista del gioco.

La storia di Assassin's Creed Valhalla si apre con un antefatto, come ormai da tradizione per la serie. Vediamo Eivor da bambino che, nel mezzo di un banchetto, viene mandato da suo padre, un valoroso guerriero vichingo, a consegnare al capo del Clan del Corvo un dono che possa suggellare il legame fra le loro due famiglie.

Come probabilmente saprete, è possibile giocare con Assassin's Creed Valhalla optando per la versione maschile o femminile di Eivor . Il doppio DNA viene in qualche modo giustificato narrativamente, ed è possibile passare in qualsiasi momento da un sesso all'altro oppure lasciare che sia il sistema a decidere per noi, alternando uomo e donna. Una cosa però ci preme dirla: fin dalla presentazione abbiamo avuto la sensazione che in questo caso la versione femminile di Eivor fosse una mera concessione ai fini della varietà, e così abbiamo giocato quasi sempre nei panni della versione maschile. Poi però ci siamo dovuti ricredere: Eivor donna non solo è un bel personaggio ma è anche interpretato mediamente meglio nel doppiaggio in italiano. Il nostro suggerimento, laddove non vogliate imbarcarvi in due playthrough differenti, è dunque quello di optare per l'alternanza automatica.

Struttura

È a questo punto che la struttura del nuovo episodio della serie Ubisoft comincia a rivelarsi. Abbandonato lo scenario norvegese delle primissime fasi e approdati in Inghilterra, dovremo effettuare una serie di spedizioni: da una parte, come detto, per razziare le abbazie e tornare a casa carichi di oro e risorse; dall'altra per visitare i governanti delle regioni vicine e assicurarci in qualche modo il loro appoggio in vista di possibili guerre.

Dopo alcune decine di ore, le missioni predatorie diventano inevitabilmente ripetitive, visto che le uniche variabili sono rappresentate dal grado di sfida e dai puzzle ambientali che dovremo risolvere di volta in volta per trovare i forzieri più grossi, spesso nascosti dietro porte sbarrate oppure nell'oscurità di sotterranei gremiti di soldati nemici. Generalmente ci si avvicina a un'abbazia, si elimina silenziosamente qualche guardia e infine si suona il corno che segnala al clan di invadere la zona per dare inizio alla razzia, affrontando a viso aperto le truppe locali.

Ben diverso è il discorso delle alleanze, perché ognuna di esse si pone come una mini campagna narrativa. In questo caso il nostro compito non sarà semplicemente quello di raggiungere una nuova zona della mappa (magari dopo aver sincronizzato la posizione sul picco di una montagna, di una torre diroccata o di un campanile) e uccidere qualcuno in cambio dei favori del governatore di turno, bensì faremo la conoscenza di nuovi personaggi e verremo coinvolti nelle loro storie, appassionanti e ben scritte.

È dunque questa l'innovativa formula adottata dagli sviluppatori di Assassin's Creed Valhalla: un sistema composto da diverse saghe, in un chiaro richiamo alla mitologia norrena, che vanno a comporre la trama principale e che vengono naturalmente coadiuvate da incarichi di assassinio (potevano mancare?), da un'avventura alternativa ambientata in un sogno (non vogliamo rivelarla) e da piccole subquest di puro contorno, generalmente brevi ma interessanti; pur non potendo contare sul lore di Assassin's Creed Odyssey, che con le sue tante figure storiche aveva gioco facile nello stimolare la curiosità del giocatore.