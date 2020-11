PS5: le prime console sono state spedite, la nuova generazione sta per iniziare

Diversi utenti negli USA e negli altri paesi del mondo che faranno da apripista per PS5 stanno postando online un aggiornamento del loro ordine piuttosto atteso. In altre parole la loro PlayStation 5 è stata spedita e manca ormai poco prima che arrivi nelle loro case. Da quel momento il poi la nuova generazione di console potrà dirsi ufficialmente partita, anche perché manca davvero poco e anche dalle nostre parti cominceranno ad arrivare le prime segnalazioni.

Dopo averle attese per così tanto tempo, è molto strano pensare che domani usciranno Xbox Series X e S. E che manca poco più di una settimana all'uscita ufficiale di PS5. L'inizio della nuova generazione di console, però, potrebbe avvenire persino prima: diversi giocatori negli USA, in Canada o Australia, in altre parole nei paesi nei quali PlayStation 5 esce il 12 novembre 2020, hanno ricevuto una mail nella quale vengono avvisati che la loro console è già stata spedita. Dovrebbe essere quindi una questione di ore e la nuova generazione debutterà ufficialmente, ovvero quando centinaia di migliaia giocatori avranno modo di toccare con mano PS5 e Xbox Series X/S.

Questo avviso potrebbe voler dire che Sony è in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia ufficiale, una cosa che potrebbe ripercuotersi anche da noi, nonostante la richiesta di Sony di non vendere console nei negozi fisici, ma solo attraverso sistemi online.

Mediaworld e Euronics metteranno, infatti, nuove scorte in vendita a partire dal 19 novembre. Ne approfitterete?

Sony has officially shipped out my #PS5 !!! Crossing my fingers it gets here a day early, so I can call out of work the next day, after an all nighter lol #PlayStation5 #CantWait #WhatShouldIPlayFirst pic.twitter.com/HyZ6qb1eTg — LeoImChewingGum (@LeoImChewingGum) November 6, 2020