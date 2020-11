PS5 torna preordinabile da Euronics a partire dal 19 novembre

Euronics ha annunciato che PS5 tornerà preordinabile a partire dal 19 novembre 2020 nel suo negozio online. Sostanzialmente le unità destinate ai punti vendita sono state dirottate verso l'online, per via del rischio non riuscire ad accogliere i potenziali clienti a causa dell'avanzare della pandemia di COVID-19, che sta portando a nuove restrizioni un po' ovunque.

Da notare che torneranno prenotabili sia le PS5 con lettore ottico, ossia quelle da 499€, sia quelle solo digitali, ossia senza lettore ottico, da 399€. La catena non ho fornito informazioni sulla quantità effettiva di unità disponibili, quindi, se siete tra i tanti ancora a caccia di PS5, vi conviene appuntarvi la cosa e cercare di essere tra i primi a prenotarne una il 19 novembre, che è anche il giorno di lancio della console in Italia.

Sulla pagina di PS5 di Euronics possiamo leggere:

"Aggiornamento ordini console ps5. Altre console PS5 saranno disponibili solo online il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio."