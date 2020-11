Among Us, arriva il clone cinese spudorato: Werewolf Among Us

Visto il successo di Among Us era solo questione di tempo prima che arrivasse un clone cinese che ne copiasse le meccaniche in modo spudorato. Infatti, ecco che nell'app store cinese è apparso Werewolf Among Us, subito schizzato in testa alla classifica dei giochi più scaricati.

Purtroppo o per fortuna, le leggi sul copyright non proteggono le meccaniche di gioco, a meno di furti di pezzi di codice, quindi InnerSloth, lo sviluppatore di Among Us, non può fare molto per fermare operazioni simili. Del resto Werewolf Among Us non è nemmeno la prima copia di Among Us ad apparire nei negozi mobile, anche se è sicuramente quella più popolare e riuscita.

Sviluppato dalla misconosciuta Shenzhen Youliang Technology e lanciato il 28 ottobre, Werewolf Among Us ha guadagnato sempre più popolarità, fino a diventare un piccolo fenomeno in patria. Giocandoci è facile vedere come il team di sviluppo abbia copiato non solo le meccaniche, ma anche la mappa e l'OG di Among Us. L'unica differenza è lo scenario, in questo caso un castello medievale. Quando la creatività è tutto.

Among Us è un party game free-to-play lanciato nel 2018 ma scoperto dai giocatori solo nelle ultime settimane grazie agli streamer. È stato scaricato più di 100 milioni di volte in tutto il mondo, uccidendo in culla un altro fenomeno degli ultimi mesi, Fall Guys.