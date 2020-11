Konami sta sviluppando un gioco di calcio mobile slegato da PES?

Konami sta selezionando beta tester per un gioco di calcio mobile slegato dalla serie PES e da PES Club Manager. L'informazione c'è stata passata da un nostro lettore, di cui non sveleremo l'identità, che è stato appunto selezionato dal publisher giapponese. Per dimostrarci la sua buona fede, il benemerito ci ha anche rigirato il messaggio con la conferma della selezione, che pubblichiamo con i dati sensibili oscurati:





Il periodo di test del gioco misterioso dovrebbe svolgersi tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2020. Le date potrebbero cambiare in caso di imprevisti (come possiamo leggere i test sono già slittati, visto che dovevano iniziare l'11 novembre). Nel messaggio non viene menzionato il nome del gioco, chiamato semplicemente "NEW FOOTBALL PROJECT".

Che dire? Probabilmente Konami vuole provare a espandersi nel mercato attualmente più redditizio, quello mobile (basta considerare i casi di Genshin Impact, Among Us e Call of Duty: Mobile per rendersene conto), offrendo un prodotto calcistico dedicato. Se dovessimo scommettere, diremmo che sarà un free-to-play. Comunque sia staremo a vedere.