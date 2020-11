World of Warcraft: speedrunner arriva al livello massimo in un tempo da record

Lo speedrunner, nonché streamer Twitch, DesMephisto ha raggiunto il livello massimo di World of Warcraft in un tempo che definire eccezionale è poco: 3 ore e 33 minuti, battendo tutti i record della categoria.

Molti giocatori impiegano giorni, quando non settimane, per portare i loro personaggi di World of Warcraft a livello massimo. C'è però chi riesce a farcela nel giro di poche ore usando una serie di accorgimenti e scorciatoie. Con l'approssimarsi di Shadowlands il level cap è stato ridotto a 50 (sarà riportato a 60 dopo il lancio dell'espansione). Questo ha aperto le porte agli speedrunner per provare a battere i record di velocità. Tra tutti DesMephisto è stato quello che è riuscito a fare il tempo migliore, di ben 45 minuti inferiore al record precedente. Per riuscire ha utilizzato potenziamenti, equipaggiamento e oggetti vari che hanno abbreviato moltissimo la sua strada verso il livello massimo.

Potete vedere la speedrun andando su Twitch.

La sua impresa non è passata inosservata. Oltre ai fan del gioco, anche Activision Blizzard ha deciso di festeggiare il record creando un oggetto dedicato a DesMephisto, il Desm's Fistos, che guardacaso dà un +42 di Haste e un +27 di Mastery. Deve essere una grande soddisfazione per un giocatore così appassionato.