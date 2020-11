Twitch banna permanentemente streamer per il nickname che utilizzava da otto anni

Twitch ha bannato permanentemente uno streamer per il suo nickname, che però utilizzava da ben otto anni sulla piattaforma, senza che nessuno gli avesse mai detto nulla. Lo streamer in questione si chiamava "Piece_Of_Sheet", un giocatore dedito in particolare a League of Legends. Considerate che faceva live stream per sei giorni a settimana ed era molto conosciuto, quindi non si può certo dire che si sia nascosto per tutti questi anni.

Questo se vogliamo è uno dei grossi problemi di Twitch, che un bel giorno può decidere che il nickname che hai utilizzato per otto anni non vada più bene, cancellando in un colpo solo tutto il tuo lavoro (perché fare live streaming sei giorni a settimana è un lavoro, piaccia o meno) senza darti alcun preavviso.

Paradossale che Piece_Of_Sheet sia stato accusato di essere incorso in violazioni multiple delle linee guida di Twitch, pur non avendo mai ricevuto avvisi in merito e pur avendo subito solo un ban nella sua carriera da streamer, ma per un motivo completamente diverso: si era addormentato in live (sostanzialmente se un live stream è categorizzato è vietato addormentarsi).

Twitch non ha ancora commentato l'accaduto e, probabilmente, nemmeno lo farà. Il nostro consiglio è di stare bene attenti a quale nickname utilizzate per fare live stream, perché tra otto anni potrebbe non piacere più agli amministratori e costarvi un ban permanente.

??? I streamed on twitch back in 2012 when https://t.co/VRor37DyKu was more popular....been super active for 8 years (no complaints from anyone) but now get banned for an inappropriate name? Can someone at support look into this please? Hoping this is a mistake. @TwitchSupport pic.twitter.com/FUf5ny0cpt — Peace of Sheet (@pieceofsheet) November 6, 2020