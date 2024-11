Un uomo ossessionato da una streamer ha rubato centinaia di migliaia di dollari alla famiglia per inviarglieli

Un uomo cinese è diventato famoso in patria per aver speso oltre 4 milioni di yuan (circa 550.000 euro) in mance per una streamer , nella speranza che lo chiamasse "fratello". I soldi erano in parte suoi, in parte rubati dai risparmi della sua famiglia , in parte dovuti a una vera e propria attività criminale. L'ossessione per la streamer ha spinto Hong, questo il suo cognome, sull'orlo del collasso finanziario, al punto da finire a mangiare dei pasti molto poveri per sopravvivere. L'identità della streamer non è stata resa nota.

Chiamami fratello

Quando la famiglia si è accorta del capitale sottratto, ha limitato il suo accesso ai fondi. Nonostante ciò, Hong ha continuato a sfruttare la sua posizione per finanziare la sua dipendenza. Lavorando nel commercio di hardware, ha iniziato a rubare materiale di rame durante le consegne per l'azienda di famiglia, vendendolo a delle aree di riciclaggio dei rifiuti in cambio di denaro. La sua attività criminale è continuata fino al 15 ottobre, quando la fabbrica ha segnalato una significativa quantità di rame mancante alla stazione di polizia di Hengjie.

Dalle indagini è emerso chi fosse il colpevole, con Hong che si è costituito, accompagnato dalla sua famiglia. All'inizio ha confessato solo due furti, per poi crollare di fronte alle prove raccolte dagli inquirenti, ossia le sue transazioni finanziarie verso la streamer.

In totale, Hong ha commesso più di 40 furti da maggio a metà ottobre, accumulando circa 2,3 milioni di yuan (316.000 dollari), tutti spesi in mance per la streamer. Il motivo? "Non volevo incontrarla, volevo solo sentirla chiamarmi 'fratello'."

Hong è stato infine arrestato con l'accusa di furto. Parte della cifra è stata recuperata (più di un milione di yuan) e restituita alla fabbrica. In Cina, ma non solo, la fascinazione per i key opinion leader (KOL) è diventata una fonte di reddito significativa per gli stessi.

Secondo iResearch, la dimensione del mercato delle donazioni di regali virtuali durante i live stream in Cina ha raggiunto i 140 miliardi di yuan (19 miliardi di dollari) nel 2019 e dovrebbe crescere fino a 417 miliardi di yuan (57 miliardi di dollari) entro il prossimo anno.