L'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul è stato l'evento sportivo più visto di sempre in streaming

Jake Paul e Mike Tyson si sono affrontati sul ring in evento da record per il mondo dei live streaming sportivi . Secondo Netflix, si tratta dell'evento sportivo trasmesso in live streaming più visto di tutti i tempi, con 65 milioni di spettatori complessivi , arrivato al primo posto della classifica TV inglese di Netflix nella settimana dell'11 novembre, assicurandosi anche il titolo di titolo più visto della settimana (46,6 milioni di visualizzazioni per l'intero evento nel territorio inglese) raggiungendo la prima posizione in 78 paesi e la Top 10 in tutti i 91 paesi monitorati.

L'incontro

Mike Tyson ha guadagnato 20 milioni di dollari per lo show con Jake Paul, influencer noto per i suoi eccessi, datosi al pugilato. L'incontro in sé ha destato più di qualche perplessità, per via delle condizioni non proprio ottimali di Tyson, evidentemente non più quello di un tempo sul ring, quando veniva chiamato Iron Mike, e la gentilezza di Paul, che lo ha graziato in più di un'occasione.

Un momento del match

Una fonte vicina a Tyson, ascoltata dal Daily Mail, lo ha definito "imbarazzato" per il risultato e cosciente che si tratta della fine della sua carriera da pugile, in declino da anni. "Sperava davvero di poter chiudere la carriera con una vittoria, ma alla fine ha vinto los tesso perché lo hanno pagato milioni," ha affermato la fonte, che è voluta rimanere anonima. Del resto Tyson stesso ha dato l'addio alla boxe dopo l'incontro, considerando anche che ha ormai 58 anni.