Il Black Friday di GameStop è arrivato: tante offerte valide fino al 2 dicembre

Preferite cimentarvi con i titoli sportivi? Anche in questo caso la selezione per il Black Friday di GameStop non mancherà di accontentarvi, a partire naturalmente da EA Sports FC 25 , disponibile in offerta a 49,97€ anziché 79,98€ nelle versioni PS5, PS4 e Xbox, oppure a 39,97€ anziché 59,98€ nella versione Nintendo Switch.

Nintendo Difference

Non poteva mancare fra gli sconti uno spazio dedicato alle straordinarie produzioni Nintendo, che vediamo rappresentate ad esempio dallo splendido The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (59,97€ anziché 70,98€).

Un suggestivo scorcio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nella lista ci sono inoltre il coloratissimo Super Mario Odyssey (54,97€ anziché 60,98€), i divertenti minigame di Mario Party Superstars (49,97€ anziché 60,98€), l'appassionante avventura di Princess Peach: Showtime! (54,97€ anziché 60,98€) e lo stupefacente rifacimento di Luigi's Mansion 3 (54,97€ anziché 60,98€).