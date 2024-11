S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è primo nella classifica globale di Steam a poche ore dal lancio

A poche ore dal lancio, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha conquistato la vetta della top 10 globale di Steam , superando in corsa Microsoft Flight Simulator 2024. Attualmente è quindi primo sopra a EA Sports FC 25, Throne and Liberty, Call of Duty: Black Ops 6 e tutte le altre hit del periodo, compreso il recente Farming Simulator, che occupa la settima posizione.

Un lancio atteso

I presupposti perché S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl faccia un ottimo lancio ci sono tutti, nella speranza che non ci siano grossi problemi che ne compromettano il risultato.

L'attuale top 10 globale di Steam

Del resto stiamo parlando di un seguito atteso letteralmente da decenni, la cui cancellazione aveva lasciato a moltissimi un forte amaro in bocca. Fortunatamente è stato ripreso e ora è pronto per essere giocato su PC e Xbox Series X e S (sarà disponibile da subito anche per gli abbonati a Game Pass). Sarà sbloccato alle ore 17:00.

Già negli scorsi giorni i preordini di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gli avevano fatto scalare la classifica di Steam, ma ora la prima posizione corona la lunga attesa.

Tra le altre novità nella top 10 globale di Steam segnaliamo Towers of Aghasba di Dreamlit, un'avventura survival in accesso anticipato, e la ricomparsa di Detroit: Become Human di Quantic Dream, che gode di uno sconto del 70%.