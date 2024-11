S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha già scalato la classifica globale di Steam

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile a partire dal 20 novembre, ma già ora ha scalato la top 10 globale di Steam. Considerando i giochi premium, è primo in classifica, con un balzo nelle ultime ore di ben 68 posizioni. Se consideriamo anche free-to-play e affini, scende in seconda posizione. Si tratta comunque di un ottimo piazzamento, visto che è ancora in preordine ed è dietro a Counter-Strike 2.

Da notare che le classifiche di Steam si basano sui ricavi, non sulle copie vendute. Detto questo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl viene attualmente venduto a 59,99 euro.