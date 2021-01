S.T.A.L.K.E.R. 2 esclusiva PC e Xbox Series X|S, dal day one su Xbox Game Pass

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un'esclusiva per PC e Xbox Series X|S, e in quanto tale disponibile dal day one su Xbox Game Pass, quantomeno la versione console: lo ha confermato il responsabile PR di GSC Game World.

Mostrato di recente con un primo trailer del gameplay, S.T.A.L.K.E.R. 2 girerà a 4K su Xbox Series X e includerà il ray tracing su entrambe le nuove console Microsoft, dunque anche Xbox Series S.

Si tratta di dettagli tecnici entusiasmanti per il titolo di GSC Game World, al debutto nel corso del 2021 dopo anni di attesa da parte dei fan del primo capitolo, da cui è poi nata l'ormai celebre serie Metro.

Caratterizzato da una struttura open world e un'ambientazione dinamica, che cambia in base all'orario e alle condizioni meteo, S.T.A.L.K.E.R. 2 ci proietterà all'interno della zona contaminata, alle prese con nemici e creature di ogni genere.