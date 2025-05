S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceve l'update 1.4 con centinaia di miglioramenti e novità

Continua il percorso di evoluzione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl con l'arrivo dell'update 1.4, che porta con sé centinaia di miglioramenti e novità varie, andando ulteriormente ad arricchire ed evolvere il gioco su PC e Xbox Series X|S.

Si tratta di circa 700 aggiustamenti che vanno a intervenire in diversi aspetti del gioco, dai miglioramenti tecnici alla correzione di bug alla lunga implementazione delle caratteristiche del sistema A-Life 2, che gestisce l'intelligenza artificiale di NPC e creature.

Alcuni elementi risultano marginali ma arricchiscono notevolmente l'immersione nel mondo di gioco, mentre altri sono piuttosto importanti per l'economia generale di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che come da previsioni si è rivelato un ottimo titolo ma bisognoso di attenzioni aggiuntive da parte del team GSC GameWorld.