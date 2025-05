Il cosplay di Nami da One Piece di nuttybluecos colpisce nel segno

One Piece è un'opera intramontabile, amata da appassionati di ogni età. Non stupisce che i cosplayer lo celebrino con entusiasmo, grazie alla straordinaria varietà di personaggi unici creati dal genio di Eiichiro Oda in oltre 25 anni di serializzazione. Tra le scelte più apprezzate spicca Nami, la carismatica piratessa, protagonista di un sorprendente cosplay realizzato da nuttybluecos.

Nami è tra i primi personaggi ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali di One Piece sin dalla fasi iniziali della storia e apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.