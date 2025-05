Il cosplay di Bulma da Serinideirl è un perfetto classico di Dragon Ball

Per molti rappresenta una delle versioni migliori di Bulma, e di certo si tratta della versione forse più iconica, che riprende un po' lo stile tipico del personaggio per come si presenta inizialmente.

Se c'è un pilastro assoluto tra i soggetti preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo, è proprio quello che possiamo vedere in questo cosplay di Bulma da parte di Serinideirl che ci mostra una versione tipica del celebre personaggio di Dragon Ball in versione classica.

La Bulma di Serinideirl

In questo caso vediamo un'ottima interpretazione da parte di Serinideirl, che da vera e propria specialista dimostra di riuscire a riprodurre precisamente il particolare vestito rosa personalizzato, oltre ovviamente alla tipica capigliatura della ragazza, sebbene con qualche tocca personale.

Il costume, insomma, è uno di quelli più tradizionali, e la sua realizzazione è sicuramente apprezzabile in questa versione.



Certo, l'aggiunta dello smartphone per il selfie non è propriamente in tema con la tradizione, ma può essere vista come una inevitabile attualizzazione del personaggio, che di questi tempi probabilmente rientrerebbe sicuramente nel mood tipico degli auto-scatti con telefono.

