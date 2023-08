Dragon Ball, il cosplay di Videl di elia.fery ha il look delle origini

Ricordiamo ancora l'inossidabile Dragon Ball con questo bel cosplay di Videl, ancora una volta da parte di elia.fery, che è praticamente una specialista per quanto riguarda i personaggi della serie di Akira Toriyama, in questo caso riprendendo la versione originale della ragazza, prima del celebre taglio di capelli e ulteriori evoluzioni.

La cosplayer ha scelto, in questo caso, di riprodurre Videl nella sua tipica tenuta da allenamento e nel primo look con cui la vediamo nel manga e anime, ovvero con i capelli lunghi prima del noto taglio che poi la caratterizzerà in maniera netta. L'abbigliamento, in linea con il soggetto in questione, è semplice, ma una ricostruzione perfetta come questa non è un'operazione banale.

Elia.fery si è specializzata nella riproduzione di vari personaggi di Dragon Ball, e anche in questo caso ha colpito nel segno in maniera davvero notevole, azzeccando tutte le caratteristiche di Videl. Il cosplay in questione risulta dunque decisamente convincente, anche grazie alla capigliatura e al trucco.

