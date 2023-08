Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch ha una data d'uscita annunciata

Warner Bros. e Rocksteady hanno annunciato il prossimo arrivo di Batman: Arkham Trilogy su Nintendo Switch con una data d'uscita fissata per il 13 ottobre 2023.

Si tratta della raccolta dei tre videogiochi su Batman sviluppati dal team in questione, che hanno raccolto ampi consensi tra critica e pubblico nelle loro edizioni precedenti. All'interno troviamo dunque la celebre trilogia di Arkham, ovvero:

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Knight

I giochi saranno disponibili su Nintendo Switch completi di tutti i DLC ed espansioni uscite in seguito al lancio originale, tutti convertiti sulla console Nintendo dal team Turn Me Up Games. Si tratta di tre titoli che hanno bisogno di ben poche presentazioni e che arrivano finalmente anche sulla console ibrida di Nintendo.