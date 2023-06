Batman: Arkham Trilogy, solo il primo gioco sarà sulla cartuccia

Molti sono stati felici dell'annuncio della Batman: Arkham Trilogy su Nintendo Switch occorsa nell'ultimo Nintendo Direct. Per chiarire le caratteristiche della raccolta, Warner Bros. ha pubblicato una FAQ ufficiale che ne spiega alcune caratteristiche. In particolare è emerso che solo uno dei tre giochi sarà presente fisicamente sulla cartuccia, Batman: Arkham Asylum. mentre gli altri andranno scaricati a parte. Nella FAQ possiamo infatti leggere:

La versione fisica di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch include tutti e tre i giochi su una sola cartuccia?

Batman: Arkham Asylum sarà incluso sulla cartuccia del gioco Batman: Arkham Trilogy. Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight richiederanno una connessione online per scaricare e installare entrambi i titoli quando la cartuccia di Batman: Arkham Trilogy viene inserita nella console Nintendo Switch. Tutti e tre i giochi saranno giocabili fintanto che la cartuccia sarà inserita nella console Nintendo Switch.

Purtroppo non viene specificato di quanto spazio libero ci sarà bisogno per installare i due giochi. Se ne riparlerà a tempo debito.

Dalla FAQ apprendiamo anche che lo sviluppo delle conversioni è stato affidato a Turn Me Up Games, quindi non direttamente a Rocksteady e che la raccolta conterrà tutti i DLC dei tre titoli.