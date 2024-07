Dragon Ball Super: il cosplay di Caulifla da elia.fery risplende in versione Super Saiyan

Dragon Ball Super, così come il classico Dragon Ball, continua a rappresentare un pilastro per i cosplayer, anche al di là dei personaggi ormai storici, come dimostra questo cosplay di Caulifla da parte di elia.fery, che riesce a interpretare veramente in maniera convincente la guerriera anche in versione Super Saiyan.

Non si tratta di uno dei personaggi storici della serie, ma Caulifla si è comunque ricavata un bello spazio tra gli appassionati all'interno di Dragon Ball Super, grazie alla sua caratterizzazione, alla grande potenza che la contraddistingue e al fatto di essere una Saiyan donna, elemento decisamente innovativo rispetto alla tradizione più classica dell'opera di Toriyama.

Il fatto poi che sia rappresentata come una sorta di teppista punk, o comunque una ragazza decisamente ribelle e fuori dalle righe, contribuisce a incrementare il suo fascino.