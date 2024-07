Il cloud nel gaming cresce e Google Stadia a quanto pare non è morta del tutto

Il mercato del cloud gaming sta vivendo una fase di forte crescita e competizione, come evidenziato dal rapporto Omdia Market Radar: Cloud Platforms for Games - 2024. Lo studio, pubblicato sul servizio Games Tech Intelligence di Omdia, rivela che AWS, Microsoft Azure e Google Cloud sono le principali piattaforme cloud utilizzate dalle aziende di videogiochi, con Google Cloud che si posiziona per la prima volta tra i leader di mercato.

Il cloud svolge un ruolo sempre più cruciale nel mercato dei videogiochi, sia per l'hosting dei server di gioco sia per lo sviluppo di flussi di lavoro basati su cloud. Le piattaforme cloud sono diventate fornitori chiave di una vasta gamma di strumenti e soluzioni per lo sviluppo di giochi e si stanno posizionando come protagonisti nell'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa nel settore.

Le capacità delle principali piattaforme cloud nel gaming

Particolarmente significativa l'ascesa tra i leader di mercato di Google Cloud, la piattaforma nata dalle ceneri di Google Stadia. Liam Deane, Principal Analyst di Omdia, ha commentato: "L'offerta di Google Cloud per l'industria dei videogiochi continua a crescere in modo impressionante anno dopo anno, e i dati di Omdia dimostrano chiaramente che gli sviluppatori di giochi la stanno premiando con una maggiore quota di mercato".

La ricerca sottolinea anche la crescente diversificazione dei servizi cloud disponibili nel settore dei videogiochi. "I nuovi fornitori presenti nel rapporto, i3D.net e servers.com, sono entrambi ottimi esempi della crescente capacità dei fornitori specializzati, non hyperscaler, di offrire proposte interessanti e differenziate al mercato dei giochi", ha osservato Deane.

Omdia stima che il mercato dei servizi cloud e correlati nel settore dei videogiochi raggiungerà un valore di circa 15,6 miliardi di dollari nel 2024, rendendolo una delle aree più importanti e in rapida crescita della tecnologia dei videogiochi.

E voi che cosa ne pensate del ritorno di Google nel mercato del cloud gaming? Quali sono le vostre aspettative per il futuro del settore? Diteci la vostra nei commenti!