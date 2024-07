Xbox ha integrato NVIDIA GeForce Now direttamente nello Store, utilizzabile dalle pagine dei giochi

Come riportato nel post su X di Xbox, visibile qui sotto, accedendo alle pagine dei giochi supportati da entrambi i servizi vediamo comparire la schermata visualizzata, quando si clicca sul tasto "gioca nel cloud".

Navigando su Xbox.com e accedendo da qui alle singole pagine dei giochi, potremo dunque lanciarli in cloud gaming attraverso NVIDIA GeForce Now in maniera più diretta, con la possibilità di scegliere tra due servizi una volta premuto il tasto " gioca nel cloud ": il servizio standard di Xbox Cloud Gaming oppure quello concorrente di NVIDIA.

In seguito all'accordo decennale stretto tra Microsoft e NVIDIA, il servizio di cloud gaming di quest'ultima viene di fatto integrato all'interno di Xbox Store , con la possibilità di lanciare NVIDIA GeForce Now direttamente dalle pagine ufficiali dei giochi supportati sul negozio digitale.

Due possibilità offerte

Selezionando GeForce Now si viene trasportati direttamente sulla pagina del servizio corrispondente, per poter giocare online al titolo in questione.



Questa iniziativa stringe ulteriormente i rapporti tra Microsoft Xbox e NVIDIA, considerando che già abbiamo visto i giochi di Game Pass approdare all'interno del servizio di cloud gaming della compagnia, incrementando l'integrazione tra i due sistemi che fino a poco fa erano rivali.

È uno dei risultati dell'accordo di partnership decennale che Microsoft ha firmato con NVIDIA nel periodo precedente all'acquisizione di Activision Blizzard, e che può rappresentare un notevole vantaggio anche per gli utenti, considerando la qualità di GeForce Now in termini di streaming videoludico.