NVIDIA GeForce NOW, i giochi PC Game Pass sono disponibili da oggi

I giochi del PC Game Pass sono disponibili a partire da oggi per gli abbonati a GeForce NOW in possesso anche di una sottoscrizione al servizio Microsoft. Si arricchisce dunque il catalogo della piattaforma streaming di NVIDIA.

Se avete letto il nostro speciale sull'arrivo dei giochi PC Game Pass su GeForce NOW, sapete già come stanno le cose e che questa novità è frutto dell'accordo decennale siglato da NVIDIA e Microsoft in merito al cloud.

La piattaforma GeForce NOW ha introdotto un pulsante Xbox che consente agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass di accedere via streaming all'intera libreria del servizio Microsoft, o in alternativa ai giochi che hanno regolarmente acquistato.

Al di là di questo, debutta questa settimana su GeForce NOW un'ampia selezione di titoli Xbox, che include Gears 5, Deathloop. Pentiment, Age of Empires 4: Anniversary Edition e Grounded.