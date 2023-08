Saints Row è ora disponibile anche su Steam, in forte sconto

L'editore Deep Silver e lo studio di sviluppo Volition hanno annunciato che da oggi l'action open world Saints Row è disponibile anche su Steam . Per festeggiare il prezzo standard è scontato del 67%. Quindi vi potete portare a casa la versione base per 19,79€, quella Gold per 29,69€ e quella Platinum per 32,99€.

Un progetto sfortunato

Saints Row è migliorato molto dal lancio

Lanciato ormai un anno fa, Saints Row è un progetto davvero sfortunato, che non ha incontrato il plauso di critica e pubblico per diversi motivi. Nel mentre ha ricevuto la bellezza di dodici aggiornametni maggiori, in pratica un al mese, che hanno migliorato moltissimo l'esperienza, trasformandolo in un gioco "più grande, più cattivo e più aggressivo che mai", come recita il comunicato stampa ufficiale. C'è anche un trailer da vedere, che trovate qui di seguito.

Come ricorderete, Saints Row è ambientato nella città di Santo Ileso, che sorge nel cuore del Weird, Wild West. È un posto pieno di bande criminali, dove il giocatore dovrà guidare la sua alla conquista del territorio.

"Con l'aggiunta di centinaia di miglioramenti alla qualità della vita richiesti dai fan, una revisione dei combattimenti, due nuovi distretti e una serie di nuove funzionalità come la modalità Cheats e la modalità Selfie, non c'è mai stato un momento migliore per catapultarsi a Santo Ileso, che sia la prima o la centesima volta," afferma il comunicato ufficiale. L'ultimo aggiornamento è oltretutto di oggi, pensato proprio per celebrare l'arrivo su Steam.

Deep Silver ci tiene così tanto a far notare che il gioco ha molte novità rispetto alla versione di lancio, che ha anche stilato un elenco per illustrarci le maggiori: