GeForce NOW, in arrivo tutti i giochi Xbox per PC: è ufficiale

GeForce NOW vedrà l'arrivo in streaming di tutti i giochi Xbox per PC: lo ha annunciato Brad Smith, presidente di Microsoft, nel corso di una conferenza che la casa di Redmond sta tenendo in quel di Bruxelles proprio mentre scriviamo.

Sebbene pare che un accordo fra Microsoft e Sony sia ancora lontano, Smith ha tenuto a precisare che diverse aziende sostengono l'acquisizione di Activision Blizzard e fra queste c'è anche NVIDIA: probabilmente è su questa base che è nata la nuova collaborazione, che avrà una durata decennale.

"GeForce NOW è un servizio che può già contare su venticinque milioni di giocatori", ha dichiarato il presidente di Microsoft durante la conferenza, per poi aggiungere che i titoli del catalogo Xbox per PC approderanno sulla piattaforma streaming, incluso Call of Duty laddove l'acquisizione dovesse andare a buon fine.

Alla luce anche dell'accordo decennale con Nintendo per Call of Duty, pare proprio che la casa di Redmond stia distribuendo vantaggi fra i suoi nuovi partner per dare vita a un fronte molto compatto, che possa resistere anche all'eventuale opposizione di Sony.