Blumhouse Games è un nuovo editore di indie horror, nato dalla Blumhouse Productions di M3GAN

Blumhouse Productions, casa di produzione cinematografica specializzata in film horror fondata nel 2000, ha annunciato l'apertura di una divisione videoludica, chiamata semplicemente Blumhouse Games. Secondo quanto indicato dalla compagnia, questo nuovo team si occuperà di pubblicare giochi indie a tema horror.

Precisamente, Blumhouse Games pubblicherà giochi per console, PC e mobile di genere horror. La compagnia cerca giochi "originali" e con un budget inferiore a 10 milioni di dollari, ovvero molto lontano da prodotti AAA (ad esempio, pare che Horizon Forbidden West sia costato 110 milioni).

Zach Wood, presidente di Blumhouse Games, ha dichiarato: "C'è un'opportunità unica per l'horror nello spazio dei giochi indie, e sono entusiasta di collaborare con Blumhouse per sfruttare in modo significativo il marchio, la reputazione e il talento creativo dell'azienda".

Blumhouse Productions è nota per il recente Megan, così come per le saghe The Purge e Paranormal Activity. Lavora anche a un film dedicato a Five Nights at Freddy's, per ora senza nome. Per il momento Blumhouse Games non ha svelato alcun gioco.

Nel caso nel quale vi sembri strano che una compagnia cinematografica si lanci nel mondo dei videogiochi, ricordiamo che è proprio quanto accaduto con Annapurna Interactive, nata da Annapurna Pictures. Annapurna Interactive è un amato editore di indie del calibro di Sayonara Wild Hearts, Neon White, Wattam, Kentucky Route Zero, Stray e non solo.