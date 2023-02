State of Play, rivelati la durata dell'evento e il numero di giochi

Lo State of Play appena annunciato da Sony, che potremo seguire giovedì 23 febbraio a partire dalle 22.00, ora italiana, avrà una durata totale di 45 minuti e vedrà la presenza di 16 giochi: lo ha rivelato il PlayStation Blog giapponese.

La ripartizione sarà la seguente: a Suicide Squad: Kill the Justice League toccherà un approfondimento da quindici minuti, come chiarito fin da subito, mentre per il resto assisteremo alla presentazione di cinque giochi per PlayStation VR2 e dieci altri titoli, fra cui alcune produzioni indie.

A questo punto, immancabilmente, si aprono le scommesse su ciò che verrà mostrato allo State of Play, con già diversi fan che chiedono a gran voce un nuovo trailer dedicato a Hollow Knight: Silksong, magari con una sacrosanta data di uscita ufficiale. Verranno accontentati?