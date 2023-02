Horizon Forbidden West è costato oltre 110 milioni di euro, secondo IMDb

Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 potrebbe aver richiesto un budget di oltre 110 milioni di euro, superiore a qualsiasi altro videogioco e prodotto multimediale in generale mai realizzato nei Paesi Bassi. Questo interessante dettaglio arriva dal sito IMDb.

La sezione dedicata alle trivia dell'ultima fatica di Guerrilla Games menziona il fatto che "il gioco è stato realizzato con un budget di oltre 110 milioni di euro, rendendolo il media più costoso mai prodotto nei Paesi Bassi."

Precisiamo tuttavia che al momento non è possibile verificare la veridicità di questa informazione condivisa da IMDb, dato che Sony tra non riporta praticamente mai dei numeri ufficiali relativi ai costi di produzione dei suoi giochi. Inoltre, non è chiaro se il budget include solo i costi strettamente collegati allo sviluppo o se comprende anche quelli del marketing. Nel primo caso, la cifra complessiva potrebbe lievitare in maniera sostanziale.

Horizon Forbidden West

In ogni caso si tratta, almeno sulla carta, di budget tutto sommato credibile se consideriamo gli elevati valori produttivi di Horizon Forbidden West e il suo comparto tecnico all'avanguardia, sia su PS4 che su PS5, che chiaramente avrà richiesto un grosso investimento per migliorare il Decima Engine nonostante le solide basi da cui partiva Guerrilla Games grazie al precedente capitolo.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Horizon Forbidden West da domani entrerà a far parte del catalogo di giochi PS5 e PS4 per gli abbonati a tier Extra e Premium di PlayStation Plus.