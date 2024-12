Horizon Forbidden West ha un trailer con i miglioramenti su PS5 Pro

Sulla nuova console Sony, infatti, l'ultima avventura di Aloy è in grado di girare a 60 fps mantenendo però la qualità della modalità fedeltà , la stessa che su PS5 base non si spinge a più di 30 fps, e aggiungendo una serie di ulteriori rifiniture su alcuni aspetti della grafica.

La migliore grafica di sempre su console?

Horizon Forbidden West su PS5 Pro ha la grafica migliore che si sia mai vista su console, secondo Digital Foundry, e il trailer che vediamo qui sotto non fa che ribadire il concetto, confermando anche che la qualità del supporto alla nuova console è spesso legata alla natura del prodotto.

Non c'è dubbio infatti che i titoli first party PlayStation siano riusciti a sfruttare meglio le capacità di PlayStation 5 Pro, mentre in ambito third party abbiamo assistito anche a situazioni molto contrastanti, spesso legate all'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution.